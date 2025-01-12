الأرصاد تكتشف خريطه حالة الطقس لمدة 7ايام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 11:27 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يناير 2025 إلى الجمعة 17 يناير 2025.

الأحد 12 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات.

الإثنين 13 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

الثلاثاء 14 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

- الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات.

الأربعاء 15 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات.

الخميس 16 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات.

الجمعة 17 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.



ويسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.