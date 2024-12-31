سفير الصين بالقاهرة: نحتفل بتعاون وثيق مع مصر على مدار العقد الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن مصر والصين تحتفلان بعلاقات تعاون ثنائي وثيق وقوي على مدار العقد الماضي بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 وقد حققت هذه الشراكة نتائج مذهلة في مختلف المجالات.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة - في تغريدة له علي موقع توتير ( اكس ) بمناسبة نهاية عام 2024 - إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار في العامين الماضيين، 40% منها استثمارات صينية بينما هناك أكثر من 160 شركة تعمل الآن في المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأضاف أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما متتالية، وتشهد استثماراتها في مصر نموا متزايدا مشيرا إلي افتتاح مصانع جديدة لشركات صينية في مصر مثل مجمع للأجهزة المنزلية ومصانع للزجاج.

وأكد أن مشروعات مشتركة في الطاقة والبنية التحتية أسهمت في تعزيز التنمية المستدامة معربا عن أمله في مستقبل مشرق من التعاون بين البلدين، مستفيدين من العلاقات القوية والمثمرة لتحقيق مصالح مشتركة وتحقيق التقدم والنمو للجانبين.