نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد موقع سوق السمك القديم بالمنيب لاستغلاله في إنشاء منافذ سلعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة ورصف وتخطيط طريق مصر إسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية بإتجاه الطريق الدائرى تمهيدا لإعادة العمل به بعد إنتهاء الأعمال السطحية للخط الرابع لمترو الأنفاق بذلك القطاع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ للمرور على عدد من مشروعات التطوير بنطاق أحياء المحافظة.

وخلال جولته وجه المحافظ بطلاء عددًا من العقارات المحيطة بالطريق الدائري فى المسافة المحصورة بين تقاطعه مع طريق المنصورية والطريق السياحى لتحسين حالتها مشددًا على رئيس حى الهرم بإستمرار المتابعة لمنع إلقاء المخلفات ورفع ناتج أعمال التطوير أولا بأول.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقع سوق السمك القديم لتحقيق الاستغلال الامثل له

حيث أشار المحافظ إلى أن السوق من المقرر أن يكون نقطة البداية لمبادرة المحافظة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد إحتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ على رئيس حى جنوب الجيزة بإسراع وتيرة الأعمال لسرعة الإنتهاء وبدء إتاحة المنافذ السلعية وإستقبال الجمهور فى أقرب فرصة.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعى السكرتير المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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