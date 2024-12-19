طقس اليوم الخميس 19-12-2024.. شبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على محافظة مطروح، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.