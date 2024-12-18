نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر يناير 2025: زيادة جديدة ورفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرارها الأخير بخصوص رفع الحد الأدنى للمعاشات ورفع الاشتراك الأقصى التأميني، تماشيًا مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تطبيق قرار زيادة المعاشات بداية من صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى للمعاشات بمقدار 1495 جنيهًا لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيهًا، مع زيادة قدرها 300 جنيه.

وفيما يخص الحد الأقصى، فقد تم رفعه ليصل إلى 14500 جنيهًا بدلًا من 12600 جنيهًا، بزيادة قدرها 1900 جنيه، وذلك أيضًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تفاصيل تطبيق الزيادة

تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيم المعاشات للمستحقين الذين انتهت خدمتهم واستحقوا المعاش.

موعد صرف معاشات يناير 2025

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات يناير 2025 من خلال عدة طرق، تشمل:

منافذ البريد المصري .

. ماكينات الصرف الآلي للبنوك .

. منافذ فورى وكارت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

للتسهيل على المواطنين، يمكنهم الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأميني الخاص بهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط هنــــا.

الفئات المستحقة من قرار المعاشات الجديد

الفئات التي ستستفيد من زيادة الحدين الأدنى والأقصى تشمل: