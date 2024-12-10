الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع شركة هيلث وان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:54 مساءً - الدكتور أحمد طه: تحقيق نظم جودة فعالة في الرعاية الصحية يتطلب رؤية متكاملة تعتمد على الاستثمار في الموارد البشربة وخلق بيئة عمل محفزة

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدعو جميع الأطراف المعنية في قطاع الرعاية الصحية إلى التركيز على تطوير الكوادر البشرية وبيئة العمل كعنصرين أساسيين لتحقيق التميز والجودة

أكد الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الموارد البشرية وبيئة العمل أساسًا رئيسيًا لتحقيق نظم جودة مستدامة بالرعاية الصحية، فالعاملون في هذا القطاع، من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، يمثلون القلب النابض للمنظومة، مشيرا إلى أن تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب المستمر والدعم المهني هو شرط أساسي لتحقيق معايير الجودة.

وأضاف أن تحقيق نظم جودة فعّالة في الرعاية الصحية يتطلب رؤية متكاملة، تعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق بيئة عمل داعمة ومحفزة مما ينعكس على تحسين صحة الأفراد والمجتمعات، ويُسهم أيضًا في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وشركة هيلث وان المتخصصة في الموارد البشرية بهدف إصدار أدوات ودليل قواعد الموارد البشرية لأعضاء المهن الطبية بالمنشآت الصحية بالاستعانة بأحدث الخبرات الدولية.

قام بتوقيع البروتوكول د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهبة شافعي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هيلث وان المتخصصة في الموارد البشرية، وذلك بحضور كل من: د. خالد عمران، د. وائل الدرندلي، د. ميهي التحيوي، د. ايمان الشحات، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجاس ادارة الهيئة، د. نانسي عبد العزيز المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

ودعا رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جميع الأطراف المعنية في قطاع الرعاية الصحية إلى التركيز على تطوير الكوادر البشرية وبيئة العمل كعنصرين أساسيين لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح طه ان البروتوكول يستهدف المشاركة في اعداد الدليل الإجرائي للتوزيع الأمثل لأعضاء المهن الطبية ونموذج لإدارة وتقييم العاملين في القطاع الصحي لضمان جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية، فضلا عن تحديد الكفاءات والتخصصات والمهارات المطلوبة لتوزيع الكوادر بناء على الاحتياجات الفعلية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة وتحديد الأعباء الوظيفية وتوزيعها بشكل عادل بين الكوادر، مع مراعاة عدد ونوعية المرضى الذين يتم خدمتهم.

ومن جانبها، أشادت أستاذه هبة شافعى، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هيلث وان المتخصصة في الموارد البشرية ، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في توكيد الثقة بمخرجات المنظومة الصحية من خلال اصدار وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية، وأعربت عن سعادتها بتوقيع البروتوكول الذي يستهدف المشاركة في وضع برنامج لاعتماد أعضاء المهن الطبية من خلال تحديد الإطار العام للمعايير التي يجب أن يستوفيها أعضاء المهن الطبية، ووضع أسس توزيع الفريق الصحي لإنماء المهارات المختلفة لديهم وتقديم خدمة أفضل للمرضى، إلى جانب وضع آلية للتقييم والمتابعة المستمرة الدورية لأداء الأعضاء المعتمدين.

وأضافت أن الشراكة بين الجانبين تستهدف وضع برنامج لاعتماد أعضاء المهن الطبية يبدا بأسس توزيع الفريق الصحي وذلك من خلال وضع إطار لدليل إجرائي للتوزيع الأمثل لأعضاء المهن الطبية optimum staffing ، مع معايير لتقييم مدى الالتزام ببرامج التعليم المهني المستمر لتنمية المهارات والمعرفة الاكلينيكية، تحديد معايير الكفاءات الأساسية وصحة القرارات الإكلينيكية المتخذة والممارسة الطبية القائمة على الأدلة.