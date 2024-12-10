وزيرة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل ما يقرب من 168 ألف اتصالاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - مليون اتصال استقبلتها خطوط الوزارة الساخنة بداية من الأول من يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي ما يقرب من 168 ألف اتصالاً من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي نهاية نوفمبر الماضي ما يقرب من مليون اتصال.

وقد قام مسئولو الخطوط خلال شهر نوفمبر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 90% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 109.076 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 100.112 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 92%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 69.899 استفساراً، وعدد 17.816 طلبا، وعدد 7.236 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات البحيرة، ثم المنيا، ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 27.545 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 17.265 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 63% ، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 16.368 استفساراً، وعدد 238 طلبا، وعدد 100 شكوى ، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات مطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 11.473 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044 ، قامت الوزارة بالرد على 10.253 منها بنسبة رد تصل إلى 89%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 5.640 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 5.600 اتصالاً منها بنسبة رد تصل إلى 99%، وكانت أكثرالمحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة،ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.

كما استقبلت الوزارة عدد 5.346 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على عدد 5.099 منها بنسبة تصل إلى 95 %، كان منها عدد 4.519 استفساراً، وعدد 194 طلبا، وعدد 1.132 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوداي الجديد، والبحر الأحمر، ومطروح.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 7.461 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 7.210 منها بنسبة تصل إلى 97% كان منها عدد 4.092 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 3.097 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد 21 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 1.115 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 1.049 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 94%.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلسالوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم ( 19828).