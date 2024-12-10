وزيرة البيئة تعلن الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لمستويات الضوضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الإنتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، بمبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تم اختيار محافظة كفر الشيخ لرصد مستويات الضوضاء بها بإعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بتركيب تلك المحطة أصبح لدينا 43 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية ،بهدف تقييم مستويات الضوضاء البيئية التي يتعرض لها المواطنين في هذه المحافظات والإستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء .مؤكدة على بذل الجهود لتطوير وزيادة عدد المحطات بالشبكة القومية ، والتي تعد ضمن خطة وزارة البيئة لمكافحة الضوضاء في مختلف المناطق.

وشددت د. ياسمين فؤاد على أهمية التزام المنشآت الصناعية والتجارية بتطبيق معايير الحد من الضوضاء المنصوص عليها في القوانين البيئية، وتدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية من خلال تقليل الضوضاء اليومية الناتجة عن الأنشطة الفردية، ، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين الدولة والمجتمع هي السبيل لتحقيق بيئة صحية ومستدامة.