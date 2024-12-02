وزير الخارجية السعودى: نقدر جهود مصر لتعزيز الأمن الإقليمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - أعرب الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عن تقدير بلاده الجهود المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل يومي ممنهج، مشددا على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض للتهجير القسري والتدمير المتعمد جراء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف «بن فرحان»، خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة، وتنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمي ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتوائها.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أنّ الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت ًاحد لا يحتمل ولا يمكن بأي حال السماح لتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، إذ فقد ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، وأُصيب أكثر من 100 ألف ويعيش قرابة 350 ألف في ظروف كارثية غير إنسانية.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.