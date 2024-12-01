رئيس النواب مهنئا رؤساء الهيئات الإعلامية: المسؤولية الجسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد؛ بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدا أن اختيارهم وأعضاء الهيئات، شرف ومسؤولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات شعبنا في مجالي الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب عقب أداء رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد محمود عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق محمد الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد محمد محمود المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم /الأحد/، اليمين القانونية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.