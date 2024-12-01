أمين عام مجلس النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد قبل أداء اليمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - استقبل أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع، بمكتبه اليوم الأحد ، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث قدم لهم التهنئة، وذلك قبل أدائهم اليمين القانونية أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

يأتي أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، عملا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشؤون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات أداء اليمين القانونية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد (من شرفات مجلس النواب)، أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام .