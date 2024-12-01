المجلس القومي للمرأة ينظم جلسات الصحة النفسية في محافظتي القاهرة والجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - فى اطار حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، ينظم المجلس القومي للمرأة، ممثلاُ في مكتب شكاوى المرأة، فعاليات جلسات الصحة النفسية، والتى تستهدف 320 سيدة في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة وحي روضة السودان بمحافظة الجيزة، و تستمر هذه الفعاليات على مدار 4 أسابيع متتالية.

تناقش الجلسات العديد من القضايا من بينها كيفية تخطي النساء المعنفات للأزمات التي تواجهها، إلى جانب كيفية تخطيهن للضغوطات النفسية اللاتي مررن بها وتعلم استراتيجيات التنفيس الانفعالي والرعاية الذاتية، بالاضافة الى كيفية التعامل مع شريك الحياة.

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تستمر حتى منتصف الشهر القادم، حيث يستمر مكتب الشكاوى بتقديم الدعم النفسي بإلإضافة الى تقديم الخدمات القانونية المختلفة لنساء مصر في كافة المحافظات، من خلال اليات تلقي الشكاوى المختلفة عن طريق المقابل الشخصية، او الخط المختصر ١٥١١٥، او عن طريق الواتساب.