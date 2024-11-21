ضبط المتهمين بالتعدى على شخص وتصويره بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من عامل بتضرره من شخصين مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بإستدراجه لمسكن أحدهما والتعدى عليه بالضرب وتصويره، وإكراهه على توقيع دفتري إيصالات أمانة وإقرار إستلام مبلغ مالى، وعلل قيامهما بذلك لإتهامهما له بسرقة مبلغ مالى منهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها ( 2 دفتر إيصالات أمانة موقعين بمعرفة المجنى عليه- إقرار إستلام مبلغ مالى - هاتف محمول يحوى على مقاطع مصورة للمجنى عليه).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.