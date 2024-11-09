انت الأن تتابع خبر الهيئة القومية لسكك الحديد تُعلن: جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي السبت الموافق 2024/11/9 في كافة المحافظات المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الكثير من المواطنين وتحديداً الطلبة في ظل الإقبال اليومي على حجز تذاكر القطارات للوصول الي الجامعات المتباعده بحيث تكون الاسرع والاكثر توفيراً لهم عن باقي الموصلات، كما كشفت ” هيئة السكك الحديد المصرية ” عن مواعيد قطارات الوجه البحري والوجه القبلي، حيث انها قد تعتبر هذه الوسيلة احد أمن المواصلات المتواجده في مصر والأسرع وصولا إلى كافات المحافظات

جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم حول معرفة جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي السبت الموافق 2024/11/9،

فقد جاءت الامواعيد على النحو التالي..

يتحرك قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

يتحرك قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

يتحرك قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

يتحرك قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

يتحرك قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

يتحرك قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

يتحرك قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

يتحرك قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

يتحرك قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

يتحرك قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

يتحرك قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

يتحرك قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

يتحرك قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

يتحرك قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

يتحرك قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

يتحرك قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

مواعيد قطارات الوجه البحري

وبعد ان رصدنا لكم جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي ، سنرصد لكم الآن مواعيد قطارات الوجه البحري” القاهره اسكندرية” اليوم السبت الموافق 92024/11/5،

فقد جاءت المواعيد اليوم على النح التالي..