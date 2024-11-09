انت الأن تتابع خبر الهيئة القومية لسكك الحديد تُعلن: جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي السبت الموافق 2024/11/9 في كافة المحافظات المصرية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يواصل الكثير من المواطنين وتحديداً الطلبة في ظل الإقبال اليومي على حجز تذاكر القطارات للوصول الي الجامعات المتباعده بحيث تكون الاسرع والاكثر توفيراً لهم عن باقي الموصلات، كما كشفت ” هيئة السكك الحديد المصرية ” عن مواعيد قطارات الوجه البحري والوجه القبلي، حيث انها قد تعتبر هذه الوسيلة احد أمن المواصلات المتواجده في مصر والأسرع وصولا إلى كافات المحافظات
جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي
- ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم حول معرفة جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي السبت الموافق 2024/11/9،
فقد جاءت الامواعيد على النحو التالي..
- يتحرك قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.
- يتحرك قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.
- يتحرك قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
- يتحرك قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.
- يتحرك قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.
- يتحرك قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.
- يتحرك قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.
- يتحرك قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.
- يتحرك قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.
- يتحرك قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.
مواعيد قطارات الوجه البحري
- وبعد ان رصدنا لكم جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي ، سنرصد لكم الآن مواعيد قطارات الوجه البحري” القاهره اسكندرية” اليوم السبت الموافق 92024/11/5،
فقد جاءت المواعيد اليوم على النح التالي..
- يتحرك قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.
- يتحرك قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.
- يتحرك قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.
- يتحرك قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.
- يتحرك قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 13.25 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية »روسي« الساعة 16.30 ظهرا
- يتحرك قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.
- يتحرك قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.
- يتحرك قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.