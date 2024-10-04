نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة بالجيزة تكرم 7953 من المتفوقين والمتميزين دراسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ختام مبادرة "اجتهدنا ونستحق" والتي قد نفذتها المديرية خلال الشهر المنقضي في 130 هيئة شبابية ورياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث كرمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة المتفوقين علميًا بمراكز الشباب والأندية الكبرى بإجمالي عدد المكرمين 7،953 وبحضور عدد غفير من الأهالي والمسئولين، وكبار رجال القرى، النواب، المشايخ،المعلمين والأهالي وغيرهم من المهتمين داخل مراكز الشباب والأندية بواقع 36،635 من المترددين خلال أيام المبادرة.

وبهذه الأعداد تكون قد حققت المبادرة أهدافها نحو خطوة هامة لبناء الشخصية المتكاملة وبناء الإنسان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، أن المبادرة تم تنفيذها انطلاقا من تعظيم الدور المجتمعى لمراكز الشباب والأندية لكونها تقدم الخدمات المجتمعية،كما أنها ساعدت على تردد عدد كبير من الأهالي بمختلف الأعمار داخل مراكز الشباب لتكريم ابنائهم وبناتهم ليعلم الجميع اننا نقدر العلم وليتعرفوا بطريقة غير مباشرة على الأنشطه المتنوعة لمراكز الشباب وليلمسوا الطفرة التي تحدث في البنية التحتية داخل مراكز الشباب ولنقل الصورة المرئية والملموسه لعدد أكبر من المحيطين.

وبذلك يزداد عدد المترددين والمستفيدين على مراكز الشباب والأندية الصغيرة،وهذا اتضح جليًا في الأعداد الكبيرة والتي فاقت التوقعات خلال الشهر الذي تمت خلالها احتفالاتنا بأبنائنا من المتفوقين داخل هيئاتنا بالقرى والمدن.

تأتى المبادرة تاكيدا للدور المجتمعى والخدمي الذى تقدمه الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

كما يؤكد الصبروط على أن فكرة تكريم المتفوقين علميًا تأتى انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بالعلم وتوجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2019 عام تطوير التعليم تقديرًا لدور واهمية العلم والتعليم فى بناء الشخصية وتنمية ونهضة الأمم، وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية حملت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على عاتقها استراتيجية بناء الانسان والشخصية المتكاملة للنشء والشباب منهجًا جديدًا ورؤية واضحة لمراكز الشباب والأندية بالإضافة لدورها فى تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية وزياده عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضه من خلال مراكز الشباب، كما تساهم فى زيادة الأعضاء والمترددين بالمراكز والأندية.

ومن أبرز الهيىات التي شاركت بالمبادرة نادي الزمالك،ونادي حدائق الاهرام،نادي 6 أكتوبر والإعلاميين،وغيرها،كذلك عدد كبير من مراكز الشباب بواقع 130هيئة ضمن 19 إدارة فرعية تتبع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتمت فعاليات المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وبإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة،مديري الإدارات والأندية ومراكز الشباب ومسئولي الأنشطة.