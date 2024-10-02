نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل قرار الحكومة بشأن إجازة 6 أكتوبر 2024.. الموعد الرسمي الذي ينتظره الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 والعطلات الرسمية المتبقية خلال الشهر من قبل المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، تُعتبر إجازة 6 أكتوبر من أهم الإجازات الرسمية في مصر، حيث يحيي المصريون ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973،في هذا المقال نستعرض تفاصيل إجازة 6 أكتوبر بالإضافة إلى العطلات الرسمية الأخرى المتبقية في شهر أكتوبر، مع تسليط الضوء على بعض الأخبار المتعلقة بالاقتصاد والأسعار.

إجازة 6 أكتوبر 2024

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك احتفالًا بعيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر)

وفيما يتعلق بإجازة 6 أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الخاص، من المتوقع أن تصدر وزارة العمل قرارًا مماثلًا لقرار رئيس الوزراء، باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.

قائمة الإجازات حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات

الأحد 6 أكتوبر

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد القبطي

25 يناير السبت ثورة 25 يناير

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

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5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة