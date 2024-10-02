التحالف الوطني يعزز التعاون مع سلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - في إطار الدعوة الكريمة لمعالي السفيرة نبيلة مكرم، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة إلى سلطنة عمان، هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات العمانية ذات الأنشطة المجتمعية والخيرية المشابهة لطبيعة عمل التحالف الوطني.

شملت الزيارة مقابلات مع عدة جهات حكومية وأهلية لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية،

حيث تم عقد اجتماع مع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اجتماعات مع مؤسسات مجتمعية بارزة مثل جمعية دار العطاء وجمعية دار الرحمة، كما تم عقد لقاءات مع مؤسسات عمانية عريقة ومؤثرة مجتمعياً مثل (مؤسسة بيت الزبير) ومؤسسها الوزير السابق ورجل الأعمال السيد/ محمد الزبير.

أسفرت الزيارة عن تبادل الخبرات وإبراز التجربة المصرية من خلال نموذج التحالف الوطني، مما نال إعجاب وإشادة الأشقاء العمانيين، كما تم مناقشة آلية توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من بروتوكولات التعاون المشتركة.