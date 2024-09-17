التنمية المحلية : تعليمات تبسيط خطوات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن التسهيلات الجديدة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات، تمهيدًا لتطبيقها والتيسير على المواطنين وإنجاز الملفات والحد من أي عراقيل، وتشجيع المواطنين على التقديم وتقنين أوضاعهم.

خطوات التصالح

وأضاف قاسم أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تبسيط إجراءات وخطوات التصالح على مخالفات البناء، حتى يتم الانتهاء من هذا الملف ويتعامل المواطن بشكل رسمي على الوحدة أو العقار، كما تحصل الدولة على مستحقاتها، مشيرًا إلى وجود إقبال من جانب المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم الطلبات والاستعلام عن التقنين.

ملفات التصالح

وأشار إلى أن باب التصالح في مخالفات البناء متاح أمام المواطنين من خلال عدة وسائل، منها المراكز التكنولوجية وتطبيق تصالح» وأيضًا بوابة خدمات المحليات لاختصار الوقت والجهد، داعيًا المواطنين إلى سرعة التقديم وإنجاز ملفات التصالح.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت حزمة من التيسيرات الجديدة لتبسيط التصالح، ومنها عدم مسؤولية المواطن عن الحصول على رد جهة الولاية في شهادة البيانات.