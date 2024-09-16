عمرو الفقى ينشر كواليس حلقة كلام فى السياسة بشأن قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد: إعلام محترف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:33 مساءً - نشر عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو لكواليس حلقة "كلام في السياسة" بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتي عرضت اليوم عبر قناة "إكسترا نيوز".

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إعلام راقي و متحضر ومحترف يسعى إلى مصلحه الوطن".



وناقشت حلقة برنامج "كلام في السياسة" تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور كل الأطراف، وعرض كل وجهات النظر في مناقشة موضوعية تقدم الرؤية والأطروحات المجردة وفق قناعات أصحابها.



واستضاف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ونجاد البرعي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب ضياء الدين داود، والنائب إيهاب الطماوي.



وكان الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قد قال إنّ حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، التي تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأهمية بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، موضحًا: "متابعة حلقة اليوم مهمة للـ100 مليون مصري للتعرف على وجهات النظر المختلفة".



وأضاف "الطاهري": "سنتحدث في حلقة اليوم عن قانون الإجراءات الجنائية أو ما عُرف عليه إعلاميا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".



وتابع : "الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية".



وواصل: "عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض لماذا نجري هذه التعديلات الآن"، مشيرًا، إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما شهدت تغير المجتمع المصري والعالم كله.



وأردف: "نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وفي هذه الحلقة سأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش".