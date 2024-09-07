الإصابات تضرب المنتخب.. مصطفى محمد بالعضلة الخلفية ومرموش بجزع في الرباط الخارجي للركبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 02:31 مساءً - أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفي محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا عن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية ، كما أثبتت الإشاعات تعرض عمر مرموش لاصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب امام كاب فيردي ، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بتسوانا .

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة الثنائي رامي ربيعه و محمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي و جاهزين لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل .

فاز منتخب مصر على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ .