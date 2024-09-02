نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى خلال حملات بحى جنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي جنوب الجيزة في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشملت الحملات التي تم تنظيمها رفع ٢٥٠ حالة اشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي من شوارع المنيب والمدرسة والكولدير بالاضافة إلى ازالة اكثر من ٢٥ تاندة وبروز للمحال العامة بمنطقة المنيب.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بمتابعة من اشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.

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