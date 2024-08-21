موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 وأهم شروط الحصول عليها

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رياض - احمد صلاح - عقب الاعلان عن موعد بداية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية، ازدادت التساؤلات حول معرفة موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446، حيث يعد العمل على تلبية احتياجات الطلاب أحد أهم الأمور التي تهتم بها الحكومة السعودية خاصة الطلاب المسجلين بدعم الضمان الاجتماعي، فلهم الاولوية والاحقية في صرف الدعم لتلبية احتياجاتهم وسد متطلباتهم من أدوات وزي الدراسة، وخلال السياق التالي سنتعرف على موعد ايداع دعم الحقيبة المدرسية للمستفيدين حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 2024 السعودية

خلال الأيام الماضية تتزايد عمليات البحث حول معرفه موعد صرف الحقيبة المدرسية، و التي يتم صرفها لفئات معينة تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم بالسعودية، وحسب ما اعلنت وزارة التعليم عن موعد بدء الدراسة في 18 أغسطس 2024، فقد أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف الحقيبة المدرسية للعام الدراسي الجديد 1446 سيتم صرفها خلال أيام من بدء العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن تكون في أول شهر سبتمبر بالتزامن مع صرف دعم الضمان الاجتماعي الدفعة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الدعم يتم الحصول عليه وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين، ويحصل الطلاب على دعم الحقيبة المدرسية في الثلاث فصول الدراسية، أي أن الطالب لا يقوم بالحصول عليه في فصل دراسي فقط بل خلال العام الدراسي على ثلاث دفعات تقدر قيمة الدفعة 80 ريال سعودي.

شروط استحقاق صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق دعم الحقيبة المدرسية والتي تتمثل في الآتي: