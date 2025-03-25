عماد الدين مصطفي: استراتيجية لإحياء صناعة الإطارات في مصر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:10 مساءً - باره عريان _ قال عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك استراتيجية تستهدف إحياء صناعة الإطارات في مصر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يملك الخبرات التي تؤهله لذلك، مما يمثل قيمة مضافة لتلك الصناعة، لافتا إلى وجود الأصول والأراضي، إضافة إلى بعض العمالة الماهرة، ذلك فضلا عن وجود استعداد أيضا للدخول كمستثمرين في هذه الشراكات.

وكشف أنه جاري التفاوض مع 2 من المستثمرين الجادين لإقامة مصنع إطارات على الأرض المملوكة للشركة في منطقة العامرية، والتي تبلغ مساحتها 83 ألف متر مربع، منوها إلى أن المستثمر الذي سيقوم بإثبات جديته بشكل أسرع من الآخر، سيتم التعاقد معه فورا لتنفيذ المشروع.

وأضاف خلال حفل إفطار وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور رؤساء الشركات القابضة، أن أحد المستثمرين أبدى اهتماما لإنشاء مصنع حديث للإطارات، لذا يتم العمل حاليا على هذان الملفان كفرص استثمارية، يتم الدخول بها كاستغلال أصول، إلى جانب إمكانية المشاركة بالاستثمار إن لزم الأمر، بهدف إحياء صناعة الإطارات والبطاريات في جمهورية مصر العربية.

ونوه الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أن صناعة الإطارات مجدية للغاية، وتحظى بطلب كبير، حيث يتم استيراد 15 مليون إطار سنويا.

وأوضح أن الإطارات التي يتم استيرادها يتنوع استخدامها ما بين سيارات الركوب، والأتوبيسات وسيارات النقل ونصف نقل، وكذلك إطارات الدراجات البخارية والنارية، منوها إلى أنه من المقرر العمل عليهم كنوع من إحلال الواردات، فلا يوجد ما يمنع من الوصول إلى مرحلة تلبية احتياجات السوق، ومن ثم التصدير من تلك الصناعات.