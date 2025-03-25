وزير قطاع الأعمال: مشروع خاص بإنشاء مصنع إطارات وإحياء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 12:13 مساءً - باره عريان_ كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن وجود مشروع خاص بإنشاء مصنع إطارات، منوها إلى أنه من المقرر إحياء العلامة التجارية “نسر” مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر تستورد في حدود 15 مليون إطار سيارة سنويا.

15 مليون إطار سيارة يتم استيرادها سنويا بقيمة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار

وأشار إلى أن حجم الاستيراد بالعملة الأجنبية يتراوح بين 400 و500 مليون دولار كل عام، مما يعكس أن ذلك المشروع يهدف إلى توطين صناعة إطارات المركبات المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطينها محليا والحد بشكل كبير من الواردات.

وأكد شيمي أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية مداها 3 سنوات لتطوير وهيكلة كافة القطاعات، لافتا إلى وجود 6 شركات قابضة، وهم الشركة القابضة للصناعات للكيماوية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح خلال حفل إفطار وزارة قطاع الأعمال، بحضور رؤساء وقيادات الشركات القابضة، أن الخطة التي تم وضعها تعمل على مدى القصير، والمتوسط، وكذلك البعيد، مؤكدا أنه قد تم الدخول في كافة الصناعات.

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كافة الشركات القابضة لديها محددات لتطوير ذاتها.. وتحقيق الاستدامة بمجموعة من الصناعات

وقال وزير قطاع الأعمال إن كل الشركات القابضة لديها محددات لتطوير ذاتها، وتحقيق الاستدامة في مجموعة من الصناعات، منوها إلى أن ذلك كان أحد المشروعات الأساسية الذي يتم التحدث فيه مع الشركة القابضة الكيماوية.