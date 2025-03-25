القابضة للأدوية تستثمر 3 مليارات جنيه في تطوير المصانع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 12:13 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الشركة تنتج 10% من إجمالي الأدوية في مصر، والتي يصل حجم إنتاجها إلى 4 مليارات علبة سنويًا، مشيرًا إلى خطة تطوير شاملة جميع المصانع التابعة، بإجمالي 84 خط إنتاج، لتواكب أعلى معايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح خلال إفطار وزارة قطاع الأعمال بحضور رؤوساء وقيادات الشركات القابضة، أن تكلفة تطوير المصانع بلغت 3 مليارات جنيه، دون دعم مباشر من الدولة، حيث يتم التمويل من خلال البنوك والإمكانات الذاتية للشركة.

وأضاف أن الاستراتيجية الحالية تركز على إنتاج أدوية بأسعار مناسبة، إذ يبلغ متوسط سعر العلبة التي تنتجها الشركة 30 جنيهًا، مقارنةً بمتوسط 80 جنيهًا في السوق المصري.

وأشار الخولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية ضغط الدم والسكري، التي تمثل 20% و17% من السكان على التوالي، حيث تعتزم الشركة طرح بدائل للأدوية المستوردة، التي تتراوح أسعارها بين 300 و600 جنيه، بأسعار اقتصادية.

خطط لإنتاج أدوية بيولوجية محليًا بالتعاون مع شركات عالمية

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كما كشف عن توجه الشركة لإنتاج الأدوية البيولوجية، التي لا تُصنّع حاليًا في مصر، رغم أن متوسط سعر العلبة الواحدة منها يصل إلى 11,800 جنيه.

وأوضح أن الشركة أجرت دراسات موسعة، وتواصلت مع شركات سويسرية وهندية لنقل التكنولوجيا، متوقعًا أن تستغرق العملية بين 4 و5 سنوات، مع استثمارات ضخمة.

مشروعات جديدة للأدوية الهرمونية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركات التابعة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الشركة القابضة للأدوية أن هناك خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة، بحيث تصبح كل شركة متخصصة في مجال معين، ومنها مشروع لإنتاج أدوية الهرمونات، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.