نعرض لكم الان تفاصيل خبر التوترات التجارية تحافظ على أسعار الذهب فوق مستوى 3000… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:08 صباحاً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع التضخم.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.20% ليصل إلى 3018.32 دولاراً للأونصة، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.27% إلى 3023.60 دولاراً.

وقال يب جون رونغ، محلل الأسواق في IG: «لا تزال هناك ضبابية حول مدى ونطاق الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة… ومع ذلك، لا يزال الذهب يجد دعماً كونه تحوطاً ضد المفاجآت المحتملة»، وفقاً لرويترز.

من جانبه، صرّح ترامب بأن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريباً، لكنه أوضح أن بعض الرسوم التي هدد بفرضها في الثاني من أبريل قد لا تُطبق بالكامل، وهو ما اعتبرته وول ستريت إشارة إلى مرونة سياسية بعد أسابيع من التوترات التي هزّت الأسواق.

ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية التي يعتمدها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التوترات التجارية، وارتفاع التضخم.

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في سياق متصل، قال رافاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يتوقع أن يكون التراجع في التضخم أبطأ خلال الأشهر المقبلة، ولذلك يرى أن الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.

وغالباً ما يرتفع الذهب في بيئة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لا سيما عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة.

وقد ساعدت توقعات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، على ارتفاع أسعار الذهب بنحو 15% منذ بداية العام.

تنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، والمقرر يوم الجمعة.