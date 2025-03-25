 وزير قطاع الأعمال: 300 مليون دولار استثمارات مشروع كيما 3

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:08 صباحاً - يارا الجنايني _ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع “كيما 3” يسير وفق الجدول الزمني المحدد، بالتعاون مع شركتي “تكنيمونت” و”أوراسكوم”، باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 34 شهرًا، متوقعًا أن يمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة من خلال تنويع المنتجات وتعزيز الحصة السوقية.

وأشار الوزير خلال إفطار الوزراة بحضور رؤوساء وقيادات الشركات القابضة، إلى أن المشروع سيمكن الشركة من إنتاج النترات والمنتجات المتخصصة، إلى جانب الأمونيا واليوريا، مما يعزز من تفردها في هذه الصناعة.

كما لفت إلى أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما كانت أول شركة تنتج الأمونيا الخضراء، مع خطط لإحياء هذا المشروع مجددًا، لما له من أهمية استراتيجية.

وأضاف شيمي، أن هناك مشاريع لتطوير إنتاج حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروعات جديدة ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق قيمة مضافة كبيرة في قطاع الصناعات الكيماوية.