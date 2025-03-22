مسؤول: الإمارات تلتزم باستثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في…

دبي - احمد فتحي في السبت 22 مارس 2025 03:14 مساءً - العربية نت_ ذكر مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الإمارات التزمت بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، وذلك بعد لقاء مسؤولين إماراتيين كبار بالرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وقال المسؤول لرويترز أن الإطار الجديد “سيزيد بشكل كبير استثمارات الإمارات الحالية في الاقتصاد الأمريكي” في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.

وأضاف أن الاتفاق جاء بعد اجتماع عقده ترامب يوم الثلاثاء مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي وعشاء أقامه نائب الرئيس جيه.دي فانس وعدد من أعضاء الحكومة مع وفد الإمارات الذي ضم رؤساء صناديق الثروة السيادية وشركات إماراتية كبيرة.

وبموجب الإطار أعلنت القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق الاستثمار الإماراتي، وإنرجي كابيتال بارتنرز، التي تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، إبرام شراكة بالمناصفة لضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع قادرة على توليد 25 جيجاوات من الطاقة، وذلك “لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية وغيرها”.

وقال المسؤول إن إكس.آر.جي الذراع الاستثمارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت أيضا التزامها بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار في منشأة نيكست ديكيد لتصدير الغاز المسال في تكساس.

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وأضاف أن الشركتين لديهما خطة إضافية لاستثمارات كبيرة في أصول أمريكية في قطاعات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة والحلول منخفضة الكربون.