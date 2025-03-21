مال وأعمال

أحمد يوسف قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية…

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  • أحمد يوسف قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية… 2/7
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  • أحمد يوسف قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد يوسف قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 مارس 2025 03:14 مساءً - دوت الخليج_ أصدر الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة ستة أشهر بجانب القيام بمهام عمله الحالية، وذلك لعمرو القاضي.

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ومن جانبه، وجه وزير السياحة والآثار الشكر والتقدير لـ”عمرو القاضي” على جهوده المتميزة التي بذلها وما قدمه من عمل دؤوب ومثمر، خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط، متمنياً له التوفيق والنجاح في كل ما هو قادم.

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وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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وفي عام 2021 كُلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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