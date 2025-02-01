مال وأعمال

أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه…

0 نشر
0 تبليغ

  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 1/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 2/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 3/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 4/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 5/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 6/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 7/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 8/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 9/10
  • أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 1 فبراير 2025 09:14 مساءً - تواصل شركة أسيوط لتكرير البترول جهودها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال مجموعة من المشاريع المتقدمة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

predco_adv_2021

حيث بدأت الشركة تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات والمٌمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 10٪ من استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية.

E-Bank

علاوة على ذلك، تخطط الشركة لتنفيذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي، مما سيؤدي إلى توفير 2 مليون متر مكعب من مياه النيل سنوياً، وتقليل التكاليف التشغيلية بنحو 1.5 مليون دولار، والحفاظ على البيئة.

NTRA 2022

ويتم حاليا إستخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة داخل الشركة في ري زراعات نبات الجوجوبا الأمر الذي يحافظ على البيئة من خلال عدم تصريف أي مياه للصرف خارج الشركة، بالإضافة إلى المردودين البيئي والاقتصادي لأشجار الجوجوبا المنزرعة داخل الشركة.

AYADY

وفي إطار تحسين كفاءة الأداء الصناعي، انتهت الشركة من تجديد مراوح التبريد بجهاز تقطير 1، بهدف زيادة تدفق الهواء، مما سيسهم في تقليل الأبخرة، وبالتالي استرجاع نحو 125 طن شهرياً من منتج البوتاجاز، وتحقيق وفر سنوي قدره 720 ألف دولار.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

كما تم ربط المداخن لعدد من الأفران بالشركة بنظام الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الغازية مع جهاز شئون البيئة، بهدف الالتزام بأعلى المعايير البيئية.

وتأتي هذه المبادرات تأكيدا على التزام الشركة بتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في كافة عملياتها.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسيوط لتكرير البترول تطلق مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير مياه… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا