بتنوع الفئات والأنظمة والمحركات: مواصفات سيارة إم جي 7 طراز 2025

رياض - احمد صلاح - تعد سيارة إم جي 7 طراز 2025 من السيارات السيدان الرياضية التي استطاعت أن تفرض نفسها بقوة في الأسواق العالمية، بفضل تصميمها العصري المميز الذي يعكس هوية الفاست باك، إلى جانب التقنيات المتطورة التي تواكب أحدث الابتكارات في عالم السيارات. وتوفر هذه السيارة أداءً قويًا مع خيارات متعددة من المحركات وأنظمة القيادة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات الرياضية الباحثين عن الراحة والفخامة في آن واحد.

مواصفات القوة والأداء في سيارة إم جي 7 طراز 2025

تأتي سيارة إم جي 7 طراز 2025 مزودة بخيارين من المحركات القوية، مما يمنح السائق تجربة قيادة ديناميكية تلبي مختلف الاحتياجات.

المحرك الأول:

نوع المحرك: بنزين تيربو.

بنزين تيربو. السعة: 1.5 لتر، رباعي الأسطوانات.

1.5 لتر، رباعي الأسطوانات. قوة الأداء: يولد قوة تصل إلى 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن/متر.

يولد قوة تصل إلى 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن/متر. نظام الدفع: أمامي.

أمامي. ناقل الحركة: دبل كلتش بـ7 سرعات.

دبل كلتش بـ7 سرعات. التسارع: من 0 إلى 100 كلم/س خلال 8.1 ثانية.

من 0 إلى 100 كلم/س خلال 8.1 ثانية. السرعة القصوى: تصل إلى 210 كلم/س.

تصل إلى 210 كلم/س. نظام التعليق: أمامي ماكفرسون مستقل، وخلفي متعدد الوصلات.

أمامي ماكفرسون مستقل، وخلفي متعدد الوصلات. سعة خزان الوقود: 65 لتر.

المحرك الثاني:

نوع المحرك: بنزين تيربو.

بنزين تيربو. السعة: 2.0 لتر، رباعي الأسطوانات.

2.0 لتر، رباعي الأسطوانات. قوة الأداء: يولد قوة تصل إلى 261 حصانًا مع عزم دوران 405 نيوتن/متر.

يولد قوة تصل إلى 261 حصانًا مع عزم دوران 405 نيوتن/متر. نظام الدفع: أمامي.

أمامي. ناقل الحركة: أوتوماتيك بـ9 سرعات.

أوتوماتيك بـ9 سرعات. التسارع: من 0 إلى 100 كلم/س خلال 6.5 ثانية.

من 0 إلى 100 كلم/س خلال 6.5 ثانية. السرعة القصوى: تصل إلى 230 كلم/س.

تصل إلى 230 كلم/س. نظام التعليق: أمامي ماكفرسون مستقل، وخلفي متعدد الوصلات.

أمامي ماكفرسون مستقل، وخلفي متعدد الوصلات. سعة خزان الوقود: 65 لتر.

مواصفات التصميم الخارجي والداخلي لسيارة إم جي 7 طراز 2025

تعكس سيارة إم جي 7 طراز 2025 روح الابتكار من خلال تصميمها الأنيق والرياضي الذي يجمع بين الجمال والديناميكية.

التصميم الخارجي:

الشبك الأمامي: مزود بتفاصيل من الكروم تعزز من المظهر الفاخر.

مزود بتفاصيل من الكروم تعزز من المظهر الفاخر. الإضاءة: مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED توفر رؤية واضحة في جميع الظروف.

مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED توفر رؤية واضحة في جميع الظروف. المرايا: قابلة للطي كهربائيًا في الفئات الأعلى لتوفير المزيد من الراحة.

قابلة للطي كهربائيًا في الفئات الأعلى لتوفير المزيد من الراحة. صندوق الأمتعة: يفتح يدويًا أو كهربائيًا حسب الفئة المختارة.

التصميم الداخلي:

نظام تنقية الهواء: مزود بفلتر عالي الكفاءة لتنقية الهواء من الغبار.

مزود بفلتر عالي الكفاءة لتنقية الهواء من الغبار. نظام التكييف: فتحة تهوية خلفية لضمان توزيع الهواء بشكل متساوٍ.

فتحة تهوية خلفية لضمان توزيع الهواء بشكل متساوٍ. عجلة القيادة: متعددة الاستخدامات لتسهيل التحكم في وظائف السيارة.

متعددة الاستخدامات لتسهيل التحكم في وظائف السيارة. شاشة العدادات: رقمية بقياس 10.25 بوصة تعرض المعلومات بوضوح.

رقمية بقياس 10.25 بوصة تعرض المعلومات بوضوح. نظام الوسائط: شاشة مقاس 12.3 بوصة تدعم نظام الملاحة والخرائط.

شاشة مقاس 12.3 بوصة تدعم نظام الملاحة والخرائط. الشحن اللاسلكي: لتوفير الراحة أثناء استخدام الهواتف الذكية.

لتوفير الراحة أثناء استخدام الهواتف الذكية. التوافق: تدعم تقنيتي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

تدعم تقنيتي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. تدفئة المقاعد: متوفرة في الفئات العليا لتوفير مزيد من الراحة في الطقس البارد.

ختاماً

تعتبر سيارة إم جي 7 طراز 2025 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الأداء الرياضي والتصميم العصري مع أحدث تقنيات الراحة والأمان. بتنوع المحركات والأنظمة المتوفرة، تلبي هذه السيارة تطلعات عشاق القيادة الديناميكية، مما يجعلها من أبرز السيارات في فئة السيدان الرياضية لعام 2025.