انت الأن تتابع خبر يا بلااااش .. بأقل من سعر موبايل أيفون 16 الجديد .. اشتري سيارة مستعملة موديل 1995 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت شركة أبل عن الإصدار الجديد لهواتفها وهو آيفون 16 وتم تقديم نسخة متطورة عنه من آيفون 16 برو ماكس بسعر 1600 دولار أمريكي و 77400 جنيه.
- ومن الجدير بالذكر أن هناك شيارات يكون سعرها أقل من سعر الآيفون الجديد الخاص بأبل وهي سيارات هاتشباك سوزوكي ماروتي الذي يكون سعرها في حدود 60000 إلى 75000 جنيه مصري، وذلك بناءاً على حالتها الفنية بموديلات 1995 أو 1997.
وصف سيارة سوزوكي ماروتي
- حيث تعد سيارات سوزوكي ماروتي منخفضة السعر وبها 3 اسطوانات فتخرج تقريباً 40 حصان، وتبلغ سعة محرك البنزين إلي 0.8 لتر، كما تصل سرعات السيارة العليا إلي تقريباً 120 كم لكل 60 دقيقة وتستهلك بنزين بنسبة حوالي من 15 إلي 20 كم للتر الواحد، يصل ارتفاع سيارة سوزوكي إلي 1450 ملي متر، ولها طول بمقدار 3300 ملي متر وأيضاً عرض 1500 ملي متر، مزودة بقاعدة عجلات 2000 ملي متر، والحجم الداخلي لها صغير مع تصميم بسيط للغاية.