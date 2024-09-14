انت الأن تتابع خبر أرخص سيارة جديدة تحمل شعار إم جي في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة إم جي MG التجارية في مصر، إم جي 5 سيدان العائلية المدمجة موديل 2025 كأرخص طرازات العلامة الصينية خلال شهر سبتمبر الجاري.

تقدم إم جي 5 التي تعد أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر بأسعارها رسمية تبدأ من 900.000 جنيه للفئة STD القياسية، ومليون جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لإم جي 5 الصينية بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

تعتمد MG5 موديل 2025 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول السيارة إم جي 5 الكلي 4.60 مترًا مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما يبلغ عرضها 1.81 متر وارتفاعها الإجمالي 1.48 مترًا.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة نظام BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

يتوفر بالسيارة قياسيا أيضًا مصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

بينما شملت إضافات الفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيك وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

كما يتاح بالفئة الأعلى تجهيزًا مفتاح ذكي ومقاعد أمامية جلدية كهربائية التحكم بها سخانات بجانب فتحة سقف ومرايا كهربائية الضم وكاميرات 360 درجة ومصابيح أمامية LED.