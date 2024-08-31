مواصفات سيارة ford focus 2024 الدفع الرباعي للمهام القوية في السعودية بسعر مميز

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رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة Ford Focus من بين الطرازات المتميزة التي تقدمها شركة Ford، حيث تجمع بين الأداء الرائع والتكنولوجيا المتقدمة بطريقة مدهشة بدلا من الاعتماد على أنظمة معقدة، اختارت Ford استخدام مزيج من الميكانيكا المتطورة والإلكترونيات الذكية لتوفير تجربة قيادة ممتعة وسهلة سنتناول في هذا المقال تفاصيل مواصفات السيارة، ميزاتها، عيوبها، وأسعارها.

مواصفات سيارة Ford Focus

تأتي Ford Focus بمواصفات تجعلها من السيارات المفضلة لدى العديد من عشاق السيارات، وتفاصيلها كالتالي:

اسم الطراز: Focus ST

سعة المحرك: 2.0 لتر، مما يتيح قوة أداء قوية مع توفير كفاءة جيدة.

عدد الأسطوانات: أربع أسطوانات، وهو ما يعزز من أداء السيارة بشكل ملحوظ.

نوع الوقود: بنزين، مع مزيد من الخيارات لتحسين كفاءة الوقود.

قوة المحرك: 123 حصانا وعزم دوران يصل إلى 170 نيوتن متر، مع قدرة أعلى في نسخة أخرى تصل إلى 153 حصانا وعزم دوران 190 نيوتن متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي رياضي بست سرعات، مع إمكانية اختيار بين ثلاثة أوضاع قيادة (القياسي، الاقتصادي، والرياضي) لتناسب جميع ظروف القيادة.

نظام الدفع: دفع أمامي، مما يعزز من الثبات والأداء على الطرق المختلفة.

استهلاك الوقود: 7.5 لتر لكل 100 كم، وهو معدل جيد مقارنة بأداء المحرك.

مميزات سيارة Ford Focus

تتمتع Ford Focus بعدد من المزايا التي تجعلها خيارا جذابا لمجموعة متنوعة من السائقين:

مجموعة عدادات تناظرية: تأتي مع كمبيوتر رحلات يوفر معلومات مفصلة عن الأداء.

إضاءة باللون الأزرق الجليدي: مع شاشة تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصة، تضيف لمسة من الفخامة وتكنولوجيا متقدمة.

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ: مع ميزة اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، مما يعزز الأمان.

تشطيب من القماش الأسود مع خياطة حمراء، يمنح السيارة مظهرا عصريا وأنيقا.

مثبت السرعة: مع محدد سرعة قابل للتعديل، مما يسهل القيادة على الطرق السريعة.

تحكم إلكتروني في درجة حرارة الهواء ثنائي المنطقة، يوفر راحة للمسافرين.

مرايا أبواب مدفأة وقابلة للطي: مع مصابيح جانبية لتحسين الرؤية.

مصابيح أمامية ثابتة بالكامل: مع مصابيح نهارية لزيادة الأمان.

شبك أمامي من الكروم: مع قضبان أفقية لإضفاء لمسة من الأناقة.

نظام دخول وبدء تشغيل بدون مفتاح: لتسهيل الوصول إلى السيارة.

مساعد الحفاظ على المسار: مع مساعد الطوارئ لتعزيز السلامة.

زجاج خلفي للخصوصية: وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة لمظهر رياضي.

عجلة احتياطية صغيرة: تعليق رياضي وأوضاع قيادة قابلة للاختيار لمزيد من المرونة.

إنذار مدمج: مع تصميم كامل للجسم يتضمن جناحا خلفيا مدمجا.

أقفال أبواب كهربائية: وشبكة ضخمة بلون الهيكل.

عيوب سيارة Ford Focus

على الرغم من مميزاتها العديدة، إلا أن سيارة Ford Focus تعاني من بعض العيوب:

راحة القيادة: بسبب نظام التعليق الرياضي في النسخة ST-Line، قد تكون القيادة أقل راحة على الطرق الوعرة أو غير المستوية، حيث يشعر الركاب بالمطبات بشكل أكثر وضوحا.

استهلاك الوقود: الأداء المحسن والمحرك الأقوى يعني أن استهلاك الوقود قد يكون أعلى قليلا مقارنة بالنسخ العادية، مما قد يؤثر على كفاءة التشغيل من حيث تكلفة الوقود.

أسعار سيارة Ford Focus

تتفاوت أسعار سيارة Ford Focus حسب المنطقة:

مصر: 1,390,000 جنيه، وهي تكلفة تعكس قيمة السيارة في السوق المحلي.

المملكة العربية السعودية: 114,471 ريال، مما يجعلها خيارا منافسا في السوق السعودي.

الإمارات العربية المتحدة: 188,020 درهم،مع مراعاة الفروقات ي الأسعار بناء على

المواصفات والضرائب المحلية.