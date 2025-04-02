بهجة العيد.. قصور الثقافة بسوهاج تضيء قلوب أطفال معهد الأورام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 04:28 مساءً - ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفل فرع ثقافة سوهاج بعيد الفطر المبارك بإقامة احتفالية ثقافية وفنية متنوعة تحت عنوان "بهجة العيد" مع الأطفال محاربي السرطان في مقر معهد الأورام بسوهاج. وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الأطفال نفسيا ووجدانيا.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال قصر ثقافة سوهاج، وشملت الاحتفالية باقة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها ورش فنية للأطفال ورسم على الوجوه، بالإضافة إلى ورشة حكي للأطفال قدمتها فاطمة الزهراء رضوان مسئول الثقافة العامة بالقصر.

كما تفاعل الأطفال مع عروض مسرح العرائس التي قدمت "حواديت العيد فرحة"، إلى جانب فقرة البلياتشو.

تضمن الحفل أيضا فقرات فنية متنوعة، مثل عروض للمواهب وألعاب ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى فقرات شعرية وغنائية من الأطفال مثل "العيد فرحة"، "أهلا أهلا بالعيد"، "العيد أهو جه"، "أنا طفل صغير لازم أعيد"، "يا ليلة العيد أنستينا"، "اتدري للفرحة كم صوت"، "صاحبي يا جدع"، و"الليلة عيد".

كما تخلل الحفل مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية مثل "قيدوا البخور"، "المسك فاح"، "رقوة نبينا المصطفى"، و"صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت"، بالإضافة إلى فقرة فنية للمزمار البلدي قدمها الموهوب أحمد صابر من التربية الفكرية.

وقد شارك في الاحتفالية العديد من المواهب الشابة مثل محمود عايد، عبدالله النوبي، أحمد علاء، إسلام محسن، يارا حازم، فيروز شعراوي، إسراء عبد الرحمن، وعبد الله سلطان.

نفذت الفعاليات في سياق برنامج إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة سوهاج بإشراف أحمد فتحي، ضمن برنامج حافل تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر المبارك يشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما يعرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيهًا للتذكرة، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.