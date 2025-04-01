داليا شوقي توجه رسالة إلى غادة عبدالرازق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 10:29 صباحاً - عبرت الفنانة داليا شوقي، عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبدالرازق موجهة لها رسالة حب وشكر.

ونشرت داليا صورا تجمعهما سويًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت: “قلتلك قبل كده اني كنت بحبك أوي من غير حتي ما نتقابل أو أشتغل معاكي.. بس انا حبيتك أكتر بكتير أوي بعد ما ربنا أراد أن ده يحصل. شكراً علي كل لحظة وعلي كل نظرة شاركناها مع بعض، ببحبك فوق الوصف و الشغل معاكي متعة يا مَدْرَسَة، استاذة غادة، بحب قلبك و بحبك من كل قلبي”.