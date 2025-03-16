ياسين التهامى على المكشوف بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام يقام حفل لعميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى وفرقته وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأحد ١٦ مارس على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مختارات من المدائح والإبتهالات الدينية التى نجح التهامى من خلالها فى تحقيق شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة .

تجدر الإشارة أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة .