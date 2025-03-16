فن ومشاهير

ياسين التهامى على المكشوف بالأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

ياسين التهامى على المكشوف بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام يقام حفل لعميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى وفرقته وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأحد ١٦ مارس على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مختارات من المدائح والإبتهالات الدينية التى نجح التهامى من خلالها فى تحقيق شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة .

تجدر الإشارة أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا