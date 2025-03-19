لأول مرة منذ ١٠ سنوات .. مسلسل طلعت حرب باكورة إنتاج مشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد مؤلف مسلسل طلعت حرب. وذلك في إطار عودة الإنتاج بالتليفزيون المصري بعد سنوات طويلة من الغياب ، ويروي المسلسل قصة الاقتصادي الوطني الكبير طلعت حرب .

وقال المسلماني : لقد التقيت بالأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي واتفقنا علي عودة قطاع الإنتاج بالوطنية للإعلام للعمل من جديد ، وذلك بالشراكة مع مدينة الإنتاج الإعلامي ، التي تعد الهيئة المالك الأكبر لها . كما أنني التقيت الكاتب الكبير محمد السيد عيد كاتب مسلسل طلعت حرب ، وتم الاتفاق علي بدء العمل قريباً ، والإعداد لعرض المسلسل في شهر رمضان ٢٠٢٦.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن إنتاج المسلسل ، وكذلك عقد مؤتمر مستقبل الدراما في مصر ، وغيرهما من الخطي القادمة تأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة ، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم في صناعة الدراما والسينما ، وضرورة مواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات ، وإشعال الصراع المجتمعي ، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي ، وتدمير قيم العائلة .

يذكر أن آخر مسلسل تم إنتاجه في التليفزيون المصري كان مسلسل (دنيا جديدة) تأليف مصطفي إبراهيم وإخراج عصام شعبان وبطولة حسن يوسف وأحمد بدير ، وقد تم إنتاجه عام ٢٠١٥ ، وسوف يعقد المسلماني والجبالي مؤتمراً صحفياً عقب شهر رمضان بشأن تفاصيل مسلسل طلعت حرب ، وخطة الإنتاج المشترك المستقبلية.