رمضان 2025.. أحمد العوضي يكشف عن الأغنية الدعائية لـ "فهد البطل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان احمد العوضي عن البرومو الخاص بالأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد العوضي يكشف عن الأغنية الدعائية لـ "فهد البطل"

وشارك أحمد العوضي، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق: “عارف أني مستفز، استنوا الأغنية الدعائية الثانية لفهد البطل قريبا.. بطل يا بطل.. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي”.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في 30 حلقة بإحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة ويذهب للقاهرة باحثا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال أحمد العوضي هو مشاركته فى الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل “حق عرب”، وشاركه البطولة دينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، ووفاء مكي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.