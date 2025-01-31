القاهرة - محمد ابراهيم - دنيا سمير غانم تعود برمضان 2025 بـ”عايشة الدور” وتخوض تجربة سينمائية جديدة في “روكي الغلابة”

تستعد النجمة دنيا سمير غانم للظهور في دراما رمضان 2025 بمسلسلها الجديد “عايشة الدور”، الذي يروي قصة عائشة، المرأة المطلقة التي تتفرغ لتربية أبنائها، قبل أن تحصل على فرصة غير متوقعة لاستكمال دراستها الجامعية، مما يدفعها إلى خوض تجربة حياتية جديدة والتأقلم مع دور الطالبة الجامعية.



تفاصيل مسلسل "عايشة الدور"

المسلسل يتكون من 15 حلقة ويأتي في إطار كوميدي، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة ومنصة Watch It، ويشارك في البطولة محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وغيرهم من النجوم.

دنيا سمير غانم تعود برمضان 2025 بـ”عايشة الدور” وتخوض تجربة سينمائية جديدة في “روكي الغلابة”

ويشكل هذا العمل عودة دنيا إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “جت سليمة”، الذي عرض في رمضان 2023، وشاركها في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، وبيومي فؤاد، وكان من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.



أما على الصعيد السينمائي، فقد انتهت دنيا سمير غانم مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، والمقرر عرضه في عيد الفطر 2025. يشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتؤدي دنيا خلال الأحداث دور بودي جارد خاص لشخصية الفنان محمد ممدوح في إطار من الكوميديا والإثارة.



بهذا، تعود دنيا سمير غانم بقوة إلى الساحة الفنية بمزيج من الكوميديا والدراما الاجتماعية، سواء على شاشة التلفزيون في رمضان أو في دور العرض السينمائي خلال عيد الفطر.