نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 صباحاً - استمر حازم المستوري، مهاجم فريق الاتحاد المنستيري في مقدمة ترتيب هدافي الدوري التونسي مع نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين…
1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 13 هدفاً
2- فراس شواط (النجم الساحلي): 9 أهداف
3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 9 أهداف
4- أشرف الجبري (الترجي): 7 أهداف
5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف
6- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف
7- أسامة عبيد (النجم الساحلي): 6 أهداف