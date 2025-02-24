الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 صباحاً - استمر حازم المستوري، مهاجم فريق الاتحاد المنستيري في مقدمة ترتيب هدافي الدوري التونسي مع نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين…

1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 13 هدفاً

2- فراس شواط (النجم الساحلي): 9 أهداف

3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 9 أهداف

4- أشرف الجبري (الترجي): 7 أهداف

5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف

6- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف

7- أسامة عبيد (النجم الساحلي): 6 أهداف