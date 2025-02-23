أخبار اليمن : قرار هــام من وزارة الداخلية في صنعاء

قرار هــام من وزارة الداخلية في صنعاءوجّه وزير الداخلية، اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بتخفيض رسوم المخالفات المرورية القديمة، والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير "كرت الملكية" لمدة ثلاثين يوماً.

وأشارت الإدارة العامة لشرطة المرور في بيان، إلى أن هذا القرار، الذي جاء بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ومراعاة لظروف المواطنين، سيبدأ تطبيقه من يوم غدٍ الاثنين.

ولفت البيان إلى أن هذه المكرمة والفرصة الأخيرة لأصحاب المخالفات المتراكمة، يمكنهم الاستفادة منها بالتسديد وتصحيح أوضاعهم، عبر الحضور إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع، أو التطبيق الإلكتروني للمرور، أو بواسطة منصة e-sadad الإلكترونية، والبنوك وشركات ومحلات الصرافة، والمحافِظ الإلكترونية المرتبطة بالمِنصة، أو عبر مكاتب البريد في المحافظات الحُرة.