انت الأن تتابع خبر فريدة سيف النصر تتصدر التريند بعد حديثها عن سبب استبعادها من مسلسل «العتاولة 2» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر، التريند، بعد تصريحاتها عن سر استبعادها من مسلسل العتاولة 2، من خلال بث مباشر لها.

فريدة سيف النصر تتصدر التريند

وأوضحت الفنانة فريدة سيف النصر، سر استبعادها عن الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة 2″، بعد النجاح التي حققته في رمضان الماضي، كما كشفت عن حزنها الشديد لعدم تأديتها هذا الدور في الجزء الثاني من “العتاولة”.

حيث نشرت فريدة سيف النصر، بثًا مباشرًا على منصة ال «تيك توك» قائلة: «المؤلف قال في ندوة إنها جابت سقف الدور فقلت طيب.. وأنا زعلانة منهم الحقيقة لأني حبيت الشخصية جدا واتعلقت بيها، الشخصية دي أنا اللي خلقتها وخلتها لحم ودم وبقت زي بنتي، وبنتي غدرت بيا وأبوها طلع مش كويس فخلاص يبقى مش مهم الاتنين».

حالة فريدة سيف النصر الصحية

وسبق أن أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، تعرضها إلى وعكة صحية، ولهذا السبب وجهت اعتذارا لـ الإعلامية سهير جودة، عن عدم قدرتها لحضور تكريمها فى مهرجان الأفضل عن دورها فى مسلسل “العتاولة”.

مسلسل “العتاولة” حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وكانت شخصية “سترة العترة” التي جسدتها فريدة من أبرز الشخصيات في المسلسل واستطاعت بها أن تستحوذ على قلوب الكثير من الجمهور خلال الموسم.

سوف تشارك الفنانة فيفي عبده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2025.

هل فيفي عبده بديلاً للفنانة فريدة سيف النصر؟