انت الأن تتابع خبر ياسمين عبد العزيز ترد على الجدل المثار عن سعر شنطتها والمتابعين : هي دي مش تبع الخواجة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب سعر حقيبتها في أحدث ظهور والتي تخطت 135 الف جنيه وحملت توقيع دار الأزياء العالمية ديور.
وانهالت التعليقات على على صورة ياسمين عبد العزيز
- «هي مش ديور بردو تبع الخواجه ولا دي هاي كوبي»، لترد ياسمين على المتابعين قائلة «الشنطه دي جايباها من ٢٠١٨ في حاجات كده كل ما تقدم تحلو».
اسمع يا خواجه
- يواصل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد الصالح لشركة بيج شيبسي، تحقيق نجاحات كبيرة وحصد اشادات ساحقة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعلن أول الاعلانات الذي يدعم منتج مصري ويتحدث عن منتجات المقاطعة.
- وبعد أيام قليلة من طرحه، تخطى إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد ما يقرب من 154 مليون مشاهدة على عدد من المواقع الالكترونية وهي انستجرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، واحتفلت ياسمين عبد العزيز بهذا الأمر من خلال منشور رصده موقع تحيا مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال خاصية ستوري.
- وكانت ياسمين عبد العزيز قد ظهرت في احدث اعلاناتها وهي توجه حديث قاسي لإحدى شركات المقاطعة، مشيرة إلى صنع منتج مصري أعلى جودة منه.