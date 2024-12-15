انت الأن تتابع خبر ياسمين عبد العزيز ترد على الجدل المثار عن سعر شنطتها والمتابعين : هي دي مش تبع الخواجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب سعر حقيبتها في أحدث ظهور والتي تخطت 135 الف جنيه وحملت توقيع دار الأزياء العالمية ديور.

وانهالت التعليقات على على صورة ياسمين عبد العزيز

«هي مش ديور بردو تبع الخواجه ولا دي هاي كوبي»، لترد ياسمين على المتابعين قائلة «الشنطه دي جايباها من ٢٠١٨ في حاجات كده كل ما تقدم تحلو».

اسمع يا خواجه