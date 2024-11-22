نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تبدا تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب» والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2025.

ياسمين عبد العزيز تبدا تصوير مسلسلها الجديد

وشاركت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها علي موقع انستجرام، مجموعه من الصور لصناع مسلسلها الجديد، وعلقت: وعلقت: "بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل «وتقابل حبيب» رمضان ٢٠٢٥".

قصة مسلسل «وتقابل حبيب»

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، في اطار اجتماعي رومانسي، وتعود به الفنانة ياسمين عبدالعزيز للأعمال الدرامية ذات القصص الرومانسية.

أبطال مسلسل «وتقابل حبيب»

ويعرض مسلسل «وتقابل حبيب» في الموسم الرمضاني 2025 من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تستعد ياسمين عبدالعزيز للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 21 عام منذ أن قدمت مسرحية كده أوكيه مع أحمد السقا وهاني رمزي ومنى زكي، حيث تُحضر ياسمين حاليًا لمسرحية جديدة جاري الاتفاق على كافة تفاصيلها، ويشاركها في بطولتها كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، إيمان السيد، وبدرية طلبة، ومن إخراج خالد جلال، ومن المقرر عرض المسرحية في السعودية.

اخر اعمال ياسمين عبد العزيز

وكان اخر اعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل ضرب نار الذي جمعها بـ أحمد العوضي في موسم 2023،ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد غزي، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، وآيسل رمزي، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.