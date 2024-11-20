ماكولي كولكين ينضم إلى فريق عمل مسلسل "2 Fallout"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الممثل الأمريكي ماكولي كولكين مؤخرًا بطل فيلم Home Alone، إلى فريق عمل المسلسل الجديد "2 Fallout" ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في المسلسل قريبًا لكي يُعرض في العام المُقبل 2025.

مسلسل 2 Fallout هو الموسم الثاني من مسلسل Fallout الذي عُرض في أوائل هذا العام ونجح نجاحًا ساحقًا، وهو من بطولة الفنانين إيلا بورنيل وآرون موتن، ومن تأليف وإخراج جينيفا روبرتسون دوورت وجراهام فاجنر.

تفاصيل مسلسل Fallout

كانت أحداث الجزء الأول مسلسل Fallout تدور في إطار من الخيال العلمي والدراما في المستقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ما بعد نهاية العالم بسبب التدمير النووي يجب على المواطنين العيش في مخابئ تحت الأرض لحماية أنفسهم من الإشعاع والطفرات واللصوص، ثم تتوالى الأحداث.

وستكون أحداث الجزء الثاني الجديد من مسلسل 2 Fallout مُكملة لأحداث الجزء الأول مع إضافة بعض الأبطال الجدد وانضمام ماكولي كولكين بطل فيلم Home Alone إلى فريق عمل المسلسل الذي سيُغير من سير الأحداث، وهو بطولة الفنانين إيلا بورنيل، آرون موتن، ماكولي كولكين، ليزلي أوجامز، ديف ريجيستر، ومن تأليف وإخراج جينيفا روبرتسون دوورت وجراهام فاجنر.