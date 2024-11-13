اليوم ضمن مبادرة ”بداية جديدة ”.. الثقافة تطلق قافلة ”أهالينا” بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - تطلق وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، قافلة "أهالينا" الثقافية والفنية بمحافظة سوهاج، ضمن برامجها بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تقام الفعاليات بقرية أولاد سلامة، بمركز المنشأة، وتستمر حتى 15 نوفمبر الحالي، وتنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج.

برنامج القافلة، يضم عددا من المناقشات واللقاءات الحوارية والتوعوية حول "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في ضوء الجمهورية الجديدة" و"التحول الأخضر والحفاظ على البيئة"، إلى جانب لقاءات حول "أهمية الرقمنة الحديثة ودورها في تخطي الأزمات وتحقيق الأهداف".

ويشارك بفعاليات القافلة نخبة من أدباء وشعراء ومثقفي سوهاج، وتضم أمسيات شعرية، وجلسات قصصية، إلى جانب مشاركات للمواهب الأدبية الشابة

وفي مجال الفنون تشهد القوافل ورش فنون تشكيلية، وورش أشغال يدوية للمرأة، وورش للرسم الحر، وحكي للأطفال، إلى جانب معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تشهد القافلة عروضا فنية لفرق سوهاج، تشارك من خلالها فرقة سوهاج للإنشاد الديني، وفرقة سوهاج للموسيقي العربية، وتختتم بعروض فنية لفرقة الليلة المحمدية لمواهب طهطا.