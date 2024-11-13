الجمعة ضمن مسرحة المناهج.. قصور الثقافة تقدم ”أبو الفوارس عنترة” على مسرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - ضمن مشروع مسرحة المناهج المقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العرض المسرحي "أبو الفوارس عنترة" في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

العرض يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وتقدمه الفرقة النوعية بالمجان ضمن المشروع المقدم لطلاب مراحل التعليم الأساسي.

يسلط العرض الضوء على مجموعة من القيم الإيجابية ومنها الشجاعة، الإقدام، والإخلاص للوطن، وغيرها، وذلك من خلال استعراض بعض الجوانب الحياتية لعنترة، والمتعلقة بعشقه للفروسية وكتابة الشعر، ومنافساته بين القبائل العربية.

كما يصور العرض أحداث معاناته من أجل الحصول على حريته، وذلك من خلال رؤية فنية إخراجية تتكامل فيها عناصر الديكور، الألحان، الإضاءة، الأشعار، والاستعراض، والتمثيل.

"أبو الفوارس عنترة" تأليف محمد فريد أبو حديد، كتابة مسرحية سعيد حجاج، وإخراج خالد أبو ضيف، أشعار وتدقيق لغوي د. سيد عبد الرازق، ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، موسيقى وألحان عبد الباري عبد العزيز، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، استعراضات مارك صفوت، ومخرج منفذ نعيم الأسيوطي.

العرض ينفذ من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وهو الثالث لهيئة قصور الثقافة بمشروع مسرحة المناهج، ويعرض لمدة عشرة أيام، في تمام الحادية عشرة صباحا، ويومي الجمعة والسبت في الثامنة مساءً.