أنشطة متنوعة في قافلة قصور الثقافة بحوش عيسى بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قافلة "اليوم الواحد" بمركز حوش عيسى، بمحافظة البحيرة.

استهلت الفعاليات بلقاء بعنوان "نهر النيل في حياة المصريين"، تضمن التعريف بالدور الحيوي للنهر كمصدر رئيسي للمياه العذبة، ومناقشة أهميته في مجالي الصناعة والزراعة خاصة في منطقتي الدلتا ووادي النيل.

وتواصلت الفعاليات بورشة تصميم لوحات فنية معبرة، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الحرفية منها : برواز خشبي، حافظة أقلام بالفوم، ميداليات بالساتان، أشغال يدوية بالكانسون الملون، وتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

وضمن برنامج المكتبة المتنقلة أقيمت محاضرة توعوية ناقشت خلالها رشا زايد "أهمية ترشيد استهلاك المياه"، بجانب فقرة رسم على الوجه، ومسابقات ثقافية وألعاب ذهنية، تلاها توزيع مجلات "قطر الندي" على الفائزين.

واختتم اليوم بعرض قصة للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للموبايل، وعرض مسرح عرائس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيونى، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبيت ثقافة حوش عيسى.

وتأتي ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرى محافظة البحيرة، ضمن خطط التوعية التثقيفية لنشر القيم الإيجابية والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية الأكثر احتياجا.