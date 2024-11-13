دوري المكتبات ولقاءات توعية في أنشطة قصور الثقافة بالفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات التثقيفية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة، في سياق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

شهدت مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، محاضرة بعنوان "تأثير الإدمان على الإنسان"، تحدث فيها أندرو نادي، محاضر تنمية بشرية، عن مفهوم الإدمان كسلوك قهري، يفقد فيه الشخص السيطرة، ويصاحب ذلك زيادة جرعة المادة الإدمانية مثل؛ ولا يقتصر الإدمان على المواد المخدرة فقط، بل قد يكون إدمان على سلوك ما، مثل إدمان الطعام أو الهاتف المحمول، فالإدمان هو مرض فقد الإرادة، وعدم القدرة على رفض المادة أو السلوك.

وأوضح "نادي" أعراض الإدمان مشيرا أن منها؛ فقد السيطرة، التدهور الصحي، العزلة الاجتماعية، الاكتئاب والميل إلى الانتحار، مؤكدا ضرورة استشارة مراكز علاج الإدمان والتعافي، موضحا طرق التواصل، وأرقام الخط الساخن، والسرية التامة التي يتم بها العلاج.

واستمرارا لفعاليات برنامج دوري المكتبات للاحتفاء بمكانة وأهمية نهر النيل، نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي قدمها الكاتب أحمد حلمي، بحضور طلاب مدرسة الساحة بسنورس.

وبدأ "حلمي" حديثه عن مكانة نهر النيل، ومدى تأثير نهر النيل على حياة الفرد والمجتمع، والنبات، والحيوان، وأهمية الحفاظ عليه من التلوث، أعقبها مسابقة بين الطلاب بعنوان "سؤال وجواب"، تضمنت عددا من الأسئلة والمعلومات عن نهر النيل، استعدادا لتصفيات مسابقة دوري المكتبات على مستوى الفرع، ثم الإقليم، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أقام فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عددا من الورش الفنية مع طلاب المدارس، بهدف اكتشاف وتنمية قدرات الموهوبين، حيث عقد قسم ثقافة الطفل ورشة أشغال فنية لتصميم أقنعة وجه للأطفال، بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، نفذتها ميرا أمير، أخصائي الطفل بالفرع، وأخرى لإعادة التدوير بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، مثل؛ الزجاجات الفارغة، وتم تنفيذ مجموعة من الأشكال الجمالية وتزيينهم بالفوم الملون، نفذتها هالة عيسى مشرفة نادي المرأة بالمكتبة، وكل من مروة السيد، وحنان إسماعيل مسئولي الفنون التشكيلية.

كما تستمر ورش نادي المرأة لقصر ثقافة الفيوم، بمدرسة الأمل للصم والبكم، لتدريب الفتيات على التطريز، تدريب سمية فريد ورضا رمضان، مشرفا نادي المرأة.